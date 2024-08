YBelén Biré, ex responsable del Área de Género y Diversidad de la ciudad, estuvo en la mañana de Ahora Cero Radio y se refirió a las acusaciones de violencia de género que involucran al ex presidente, Alberto Fernández.

“Cuando me enteré, me provocó mucha bronca e impotencia, y sobre todo como se fueron dando los hechos, como fuimos viendo la exposición de Fabiola Yañez. La bronca tiene diferentes aspectos, por una lado saber que el presidente ejerció violencia de género, siendo que durante su gobierno se impulsó la creación del Ministerio de la Mujer y se llevaron a cabo normativas que ampliaron derechos, y sobre todo en ste contexto que me generó mucho enojo”, expresó Biré sobre las sensaciones que le provocaron la noticia.

En esta línea, la funcionaria aclaró que los hechos cometidos por Fernández, no invalidan la importancia de políticas públicas en materia de género y criticó que el presidente Javier Milei que antes negaba la violencia de género, ahora esté aprovechando esta situación a su beneficio.