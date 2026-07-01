Después de un verdadero partidazo en Seattle, Bélgica se impuso 3-2 en un alargue para el infarto ante Senegal y se metió en los octavos de final del Mundial 2026, después de haber estado por debajo en el marcador durante gran parte de los 90 minutos regulares.

De entrada, el que impuso condiciones fue Senegal. Así, después de dos tiros en el palo, Habib Diarra fue quien adelantó a los africanos en el marcador a los 25 del primer tiempo. Lejos de achicarse, Senegal fue por más y el premio llegó en el complemento, cuando Ismaila Sarr anotó el 2-0 a los seis minutos, tras un pelotazo largo que lo dejó mano a mano con Thibaut Courtois.

El trámite se encaminó así hacia la clasificación de los africanos, pero fue Romelu Lukaku quien, tras ingresar en el segundo tiempo, le dio vida a su equipo con un agónico descuento, a falta de cuatro minutos para el cierre del partido. El tanto sacudió la tranquilidad de los africanos, al mismo tiempo en que envalentó a los europeos, que encontraron la recompensa final, en el minuto 44, desde la cabeza de Youri Tielemans, para mandar las cosas al alargue.

En el tiempo extra, no fue sino hasta el último minuto del segundo tiempo en que, tras una larga revisión del VAR, el árbitro hondureño Saíd Martínez sancionó con un penal una infracción de Lamine Camara sobre Tielemans. Allí, si bien Lukaku fue el primero en tomar la pelota, fue Tielemans el responsable del remate final, para sellar el 3-2 y darle a Bélgica una increíble clasificación a los octavos de final, instancia en la que aguardará por el vencedor del duelo entre Estados Unidos y Bosnia.

Fuente: TyC Sports