Belgrano se impuso por 4-3 en los penales, luego de empatar 1-1 en tiempo reglamentario, ante Argentinos Juniors, en un partido cambiante y de final épico que disputaron esta noche, en el estadio Diego Armando Maradona, por la semifinal del Torneo Apertura 2026.

El primer gol del partido llegó a los seis minutos de la primera parte, con un centro atrás desde la derecha del volante Alan Lescano que fue punteado por el delantero Tomás Molina y empujado al gol por el extremo Facundo Jainikoski, aunque un gran remate cruzado del atacante Nicolás “Uvita” Fernández igualó el partido en el cuarto minuto de descuento.

Ya en los penales, los goles de los delanteros Lucas Passerini y Nicolás Fernández y los volantes Emiliano Rigoni y Ramiro Hernandes, además del penal atajado por el arquero Thiago Cardozo, le dieron la clasificación al “Pirata”.

Así, el equipo que conduce Ricardo Zielinski continúa haciendo historia y se enfrentará en la final a River, el próximo domingo 24 de mayo a las 15:30 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, recinto en el que eliminó a su clásico rival, Talleres, en los octavos de final.