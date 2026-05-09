En el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, el delantero Francisco González Metilli marcó el único gol del partido a los 2 minutos del complemento.

Además, el paraguayo Alexandro Maidana y el arquero Guido Herrera se fueron expulsados en Talleres, a los 33 y 49 minutos respectivamente. En tanto, en el tumulto el que se fue expulsado Herrera, también vio la tarjeta roja el delantero Lucas Passerini en Belgrano.

Con este resultado, el equipo de Ricardo Zielinski rompió una racha de 13 partidos sin vencer a Talleres, siendo la última vez en la Primera B Nacional 2005/06 cuando le ganó 2-1 pero, en Primera División, el último clásico que había ganado el ´Pirata´ fue en el Torneo Apertura 2001.

Ahora, Belgrano de Córdoba enfrentará en cuartos de final al ganador de la llave entre Independiente Rivadavia de Mendoza y Unión de Santa Fe en el estadio Bautista Gargantini.

Por su parte, el equipo de Carlos Tévez quedó eliminado del Torneo Apertura y cierra su participación con un cuarto puesto en la primera fase y una participación en octavos de final. El semestre lo cerrará con el partido ante Atlético Tucumán por los dieciseisavos de final de la Copa Argentina, con sede, horario y fecha a confirmar.