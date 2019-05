Benedetti anunció: "cuando sea gobernador voy a construir dos nuevas cárceles"

“No puede ser que se libere a personas sospechadas de incurrir en graves delitos debido a la falta de infraestructura carcelaria”, enfatizó Benedetti. Puso como ejemplo lo que sucedió con quienes estaban presos en la causa por contratos truchos en la Legislatura, entre ellos Juan Pablo Aguilera, cuñado del exgobernador Sergio Urribarri: “En diciembre del año pasado un juez ordenó sustituir la preventiva en la cárcel por la domiciliaria con tobillera electrónica con el argumento de que el Estado estaba incumpliendo el mandato constitucional que ordena separar a los detenidos condenados de los que están sólo imputados y sin condena”, señaló Benedetti.

“Sabemos que un gran porcentaje de los presos no tiene condena y consideramos que esa es una falencia histórica del Poder Judicial que se debe revertir, pero mientras la Justicia no funcione la realidad es esta y algo hay que hacer. No podemos seguir permitiendo que un juez libere a un posible delincuente con la única excusa de que no hay lugar en las cárceles. Por eso me comprometo a que en Entre Ríos haya dos nuevos penales”, aseveró el candidato a gobernador.