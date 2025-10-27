El diputado nacional Atilio Benedetti celebró este domingo los resultados de “una elección trascendente a nivel nacional”, donde Entre Ríos “volvió a ser protagonista, consolidándose como una de las provincias con mayor participación ciudadana del país”.

“Mientras en otros distritos preocupaba el bajo involucramiento, los entrerrianos demostraron compromiso, esperanza y decisión. No tengo dudas de que esto se debe al trabajo militante, cercano y constante de nuestro gobernador Rogelio Frigerio, que logró movilizar a una mayoría detrás de una idea de futuro”, consideró en una publicación realizada en la red social X.

En cuanto a los resultados, aunque aún no se conocen datos oficiales, el diputado radical dijo: “Más de la mitad de los entrerrianos respaldaron la alianza que integramos dentro de Juntos por Entre Ríos, reafirmando el rumbo que venimos construyendo: dejar atrás el populismo, la demagogia y la corrupción, para apostar al trabajo, la producción y el desarrollo”.

“Hoy Entre Ríos se fortalece, y con ella también la convicción de que estamos en el camino correcto”, concluyó.