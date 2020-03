Benedetti cuestionó la "inacción ante el déficit de la Caja de Jubilaciones"

Benedetti hizo referencia a la inacción del gobierno que conduce Gustavo Bordet en torno al profundo problema que implica el déficit de la Caja de Jubilaciones de la Provincia.

“Le quiero recordar al Gobernador Bordet que los entrerrianos lo han convalidado en junio de manera clara para que proponga un rumbo y conduzca nuestra provincia”, sostuvo el legislador nacional.

“Como corresponde, días pasados estuve presente en la Asamblea que dio inicio al año legislativo con la esperanza de escuchar definiciones claras sobre cómo va a sacar a nuestra provincia del estancamiento y cómo va a superar los importantes problemas económicos del gobierno provincial”, agregó.

“En su discurso expresó conceptos que no tengo dudas que todos compartimos, tales como ‘una Entre Ríos con igualdad para todos’ y la importancia de tener ‘una provincia sustentable’, entre otros, pero estas consignas se convierten en vagas e ingrávidas si no son acompañadas de propuestas concretas para que tales consignas se transformen en hechos”, señaló Benedetti.

“Allí Bordet hizo referencia al problema de la Caja de Jubilaciones y, en tal sentido, realizó un ‘llamado a discutir la sustentabilidad’ del sistema previsional de la provincia ‘para que no explote’”, recordó.

“En este punto me quiero detener. Todos sabemos que la Caja genera un enorme déficit que crece en forma descontrolada año tras año. También sabemos que las sucesivas gestiones justicialistas no han hecho otra cosa que agravar el problema. Y, como ha dicho el Presidente del organismo, Daniel Elías y el propio Gobernador, si no se toman medidas en el corto plazo nuestros jubilados tendrán serios problemas para cobrar sus haberes”, aseveró Atilio Benedetti.