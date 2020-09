Benedetti tras el escándalo de Diputados: "estuvimos donde teníamos que estar"

El legislador larroquense, entrevistado por ElDía, señaló que vivió la sesión en la Cámara de Diputados, “con una enorme preocupación, porque entiendo que se ha abandonado una línea de trabajo que tuvimos hasta la jornada del martes y las primeras horas del miércoles que era el de mínimos acuerdos, consensos, con los cuales pudimos sortear las dificultades que plantea la pandemia. Acordar el funcionamiento virtual, cumpliendo con un protocolo en el cual estuvieron de acuerdo todas las fuerzas políticas”.

Benedetti explicó que “en la última sesión se apreció un avance de lo que estamos viendo en el Senado de la Nación con un atropello sobre los reglamentos”, recordando que “en la Cámara de Diputados, teníamos el protocolo de funcionamiento caído, por lo tanto regía el reglamento de la Cámara de Diputados, el cual indica que se sesiona presencialmente, razón por la cual nos trasladamos a Buenos Aires. Lamentablemente, vivimos una situación increíble, donde el presidente Sergio Massa sesionó con los que no estaban, y quienes estábamos no formábamos parte del quorum. Lo que vivimos nos genera una enorme preocupación, razón por lo cual vamos a impugnar en la justicia la sesión de ayer que llevó adelante sin protocolo el presidente de la Cámara.”.

Por otro lado, Benedetti indicó que “vamos a abrir todos los canales de diálogo posibles, por si el oficialismo recapacita y muestra disposición para encontrar alguna forma de convivencia”. Recordó que “el 42% de ciudadanos que no votaron al oficialismo están representados por legisladores de Cambiemos, además de otros bloques que responden a Roberto Lavagna y al gobernador, Juan Schiaretti, de Córdoba, de quienes esperamos saber cuál va a ser finalmente su posición en temas de suma importancia como la reforma judicial”.

Sobre la presencia de los legisladores en el recinto de la Cámara de Diputados señaló que “tenemos sobradas muestras en la provincia de Entre Ríos que, con cuidado, están funcionando, actividades relacionadas a la producción y a la industria”. Contó que el martes “cuando me dirigía a Buenos Aires pase por una importante planta automotriz en Zárate observando una cantidad importante de vehículos que pertenecen al personal, y al regreso, en la madrugada del miércoles, muchísimos ómnibus que traslada a los operarios, quedando claro que las distintas actividades continúan su marcha. Y por qué no vamos a seguir trabajando los legisladores nacionales, en lo que no deja de ser un contrasentido, especialmente en un momento tan particular del país, donde necesitamos que las instituciones funcionen”, enfatizó.

Sobre la modalidad Zoom opinó que “se trata de un avance tecnológico que celebramos, pero ha demostrado que tiene sus fallas. Ha pasado con algún diputado que no ha podido votar, otro que se ha retirado y queda logueado”. Aclaró que “no estoy en contra de esta modalidad y que mientras dure la pandemia, en algunas situaciones de consenso, se puede tranquilamente acordar algunas leyes para debatirlas y votarlas por Zoom, pero otras son muy controvertidas , en las cuales la diferencia de votos puede ser mínima, donde una sesión presencial puede llegar a cambiar la opinión de un diputado, como la pretendida reforma de la justicia o una nueva fórmula o mecanismo para actualizar a los jubilados”.