Benedetti: "En Entre Ríos no estamos tan lejos de poder achicar la diferencia"

Consideró que “el gobierno nacional reconoció el cachetazo electoral que recibió” debido a la complicada situación económica. “Ha tomado en cuenta el mensaje y realizado correcciones en ese sentido”, destacó.

Respecto de las diferencias que marcan las encuestas a favor del Frente de Todos, el legislador advirtió que “hay que cuidarse de los encuestólogos porque en la PASO la mayoría se equivocó y, “a modo de anécdota”, recordó: “Luego de las PASO -en que me tocó competir como candidato para gobernador-, uno de los encuestadores más importantes del país alertó que su perspectiva era que se iba a ampliar la diferencia en la provincia y sin embargo pudimos reducirla. No se cambió el resultado de la elección, pero es un ejemplo de que no está dicha la última palabra”.

En ese marco, sostuvo que “en la provincia de Entre Ríos no estamos tan lejos de poder achicar la diferencia” y recordó que Juntos por el Cambio en las PASO nacionales quedó a nueve puntos del Frente de Todos, “muchos menos que la diferencia que tuvimos con mi candidatura a gobernador”. “Creo que a cualquier efecto: a forzar un ballotage o a lograr un equilibrio legislativo, en Entre Ríos vamos a trabajar para que Juntos por el Cambio pueda colocar a dos senadores”.

En tal sentido, resaltó: “Como radicales tenemos el incentivo de estar llevando en el segundo lugar a Estela Olalla en la categoría senador, que es una destacada dirigente radical de Paraná”.

Respecto del trabajo del radicalismo en Paraná, admitió que “hay una situación particular”: “Estamos con el intendente (Sergio Varisco) atravesando un juicio y esto es una situación particular, pero en el resto de la provincia el radicalismo está trabajando y se está poniendo la campaña al hombro. También en el plano nacional los gobernadores del radicalismo están trabajando muchísimo para hacer una elección mucho mejor”.

Consultado en FM De la Plaza, informó que el ministro Rogelio Frigerio estará en los próximos días recorriendo parte de Entre Ríos y adelantó que es posible que también visite la provincia el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales.