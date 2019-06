Benedetti reconoció el triunfo de Bordet: "Los entrerrianos convalidaron su reelección"

“Queremos agradecerles a todos, hemos hecho todo lo que había que hacer", afirmó desde el búnker de Cambiemos, y enseguida agregó: “Me he comunicado con el gobernador Bordet. Lo he felicitado y me he puesto a disposición para trabajar por Entre Ríos", afirmó el dirigente radical oriundo de Larroque, departamento Gualeguaychú.

El actual diputado nacional comentó que, si bien no tienen los números definitivos, los datos muestran una mejor perfomance que en las PASO. "Hemos mejorado sensiblemente en las elecciones y creo que estamos achicando 10 puntos de referencia", agregó.

Sus declaraciones se dieron en el marco de una conferencia en el Salón Coliseo de Paraná, ubicado en 25 de Mayo y la Peatonal San Martín, donde al agradecer la participación de los entrerrianos en la jornada electoral, insistió en "la extraordinaria mejoría con respecto a las PASO".