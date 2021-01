“La decisión del gobernador Bordet para renegociar una deuda que se vio obligado a contraer en la gestión de Macri se sustenta en priorizar a los entrerrianos”, sentenció la legisladora.

“Fundido dejó al país el gobierno al que dice pertenecer Benedetti, aún a costa de su propio partido, y que fue incapaz de gestionar para su propia provincia”, manifestó la legisladora nacional.

“Quizás Benedetti no recuerde la gran devaluación en 2018 y la posterior recesión y la crisis que Macri no supo ni quiso manejar, y que sumió al pueblo argentino en la miseria y la desesperanza. Quizás Benedetti no recuerde que el gobernador Bordet tuvo que hacer frente a esa crisis y contener a los sectores más postergados y darle previsibilidad a los entrerrianos”.

"No nos sorprende que grupo de bonistas anuncie que hará una demanda en los tribunales de Nueva York en vez de buscar la forma de alcanzar un acuerdo al que la Provincia siempre estuvo dispuesta, lo que sí sorprende es que la oposición no se haya podido desprender de intereses individuales y, en lugar de respaldar al pueblo entrerriano, se muestre a favor de los bonistas criticando al Estado en su conjunto, es decir, al pueblo que Benedetti debería representar”, fustigó la legisladora.

Finalmente, Gaillard sugirió que Benedetti deje el “modo siesta al que nos tiene acostumbrados y ejerza con responsabilidad el rol que debería cumplir como diputado de la Nación”. (APFDigital)