El exdiputado nacional Atilio Benedetti (Juntos por el Cambio-Entre Ríos) analizó el panorama entrerriano de cara a las elecciones y dio su mirada sobre el rumbo económico de la gestión de Alberto Fernández.

"Oportunidad de cambio de signo político en Entre Ríos"

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza), Benedetti sostuvo que, a diferencia de Salta, Tierra del Fuego y La Pampa, donde ganaron los oficialismos peronistas y los gobernadores obtuvieron su reelección, “al transpolar a nuestra provincia, la diferencia es que acá nadie renueva; creo que hace rato el gobernador (Gustavo) Bordet da por perdida la elección y no adelantó las elecciones para diluir responsabilidades”. Ante esto, señaló: “Estamos ante la oportunidad de cambio de signo político en Entre Ríos, y haber acoplado las elecciones provinciales con las nacionales, más reafirma que va a una segura derrota el oficialismo de nuestra provincia”.

Respecto de la candidatura de Martín Piaggio compitiendo con Adán Bahl en instancia de PASO, el legislador opinó que “habla de una falta de liderazgo en el oficialismo provincial, donde no se pudo alinear a todos los dirigentes. Me parece que están posicionándose algunos dirigentes más de cara al 2027 que al 2023, o hacia el futuro”.

Interna en Juntos por el Cambio

En relación con la interna de Juntos por el Cambio, donde también habrá internas, explicó que “eso es natural dentro de Juntos por Entre Ríos por su naturaleza, somos una coalición de partidos y es natural que el radicalismo presente un candidato como Pedro Galimberti. Me parece que eso no cambia nada porque ya es una situación que vivimos en la elección legislativa del año pasado, aunque este es otro contexto. A diferencia de lo que sucede en el oficialismo que ha venido alineando tropas durante las últimas elecciones en la provincia”.

Respecto del apoyo que le darían los intendentes radicales a la precandidatura de Galimberti, consideró que “la mayoría de los intendentes radicales están apoyando una propuesta ganadora, y no es porque alguien haya dejado de ser radical; estamos ante una circunstancia donde un dirigente que no es afiliado de nuestro partido es quien está en mejores condiciones o tiene la mejor consideración de los ciudadanos entrerrianos para el próximo periodo de gobierno”.

“En 132 años de la Unión Cívica Radical, y en los últimos 20 años que no hemos podido ser gobierno, que haya circunstancialmente un periodo o eventualmente dos en los cuales el radicalismo forme parte de un gobierno pero sin tener la primera responsabilidad, me parece parte de un proceso y de esta nueva etapa de coaliciones que hay, no sólo en Argentins sino en el mundo”.

Crisis económica

Benedetti dijo que ve “con mucha preocupación” la situación de la economía nacional y los anuncios que se conocieron el fin de semana para contener la inflación. “Están postergando una situación, vamos hacia una devaluación por la presión que ha generado este gobierno. Tenemos dos dólares: el dólar del trabajo vale 225 pesos y el dólar de comprar las cosas vale 450. Con lo que han hecho ahora van a secar el mercado de pesos con esta tasa del 110%; no habrá financiamiento para invertir ni para sobrellevar esta sequía que ha sido tremendo lo que ha pasado. Lo que veo en el plano económico son dificultades crecientes”, describió.

En relación con las dificultades de su empresa agropecuaria, indicó que en este tiempo “lo más difícil es conseguir financiamiento y tratar de sobrellevar la cantidad de obstáculos y distorsiones que hay. En este momento hay problemas con elementos básicos para generar el alimento balanceado, productos veterinarios, hay una enorme dificultad con los insumos importados y un incremento de precios enorme, todo lo cual hace la cuenta muy ajustada”.

Por último, sobre la llegada de uruguayos para comprar en Entre Ríos dijo que “todos están contentos porque se trabaja más pero esto forma parte de las distorsiones increíbles que tiene la economía en nuestro país; distorsiones que no se pueden sostener en el tiempo, más allá de que a las ciudades de la costa del Uruguay les esté beneficiando”.