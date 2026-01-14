En un año “intenso” para la Cámara de Diputados tras superar la media en cantidad de sesiones, catorce durante el período ordinario incluyendo tres informativas y un homenaje, se dio a conocer las listas de los diputados más ausentes durante el 2025.

En ese sentido, los diputados Atilio Benedetti (UCR) y Carolina Gaillard (Unión por la Patria) fueron los únicos de Entre Ríos que dieron el presente en el recinto cada vez que había convocatoria.

Sin embargo, los demás congresistas de la provincia tuvieron pocas ausencias. Nancy Ballejos (PRO), Tomás Ledesma (UxP) y Francisco Morchio (Encuentro Federal) consignaron dos faltas. Mientras que Blanca Osuna y Gustavo Bordet solo tuvieron una falta.

A nivel nacional, el chaqueño Gerardo Cipolini fue el más ausente: 11 faltas siendo 8 pertenecientes a una licencia. En segundo lugar quedó el santiagueño José Gómez con 10 ausencias. Completaron el podio el correntino Manuel Aguirre, el misionero Alberto Arrúa y el rionegrino Agustín Domingo, con ocho cada uno.

Fuente: APF