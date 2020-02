Benedetto abrió la puerta: "ojalá pueda volver a Boca algún día"

Expreso fanático del Xeneize, el Pipa sigue de cerca lo que pasa con sus ex compañeros desde que partió. "No me gusta mirar fútbol. Los únicos partidos que miro son los de Boca. Siempre estoy pendiente de cómo le va", comentó y, respecto de la definición mano a mano con River, agregó: "Ojalá que puedan mantener el nivel en estos tres partidos y dar pelea hasta el final. Que ellos pierdan algún partido para que se de el desempate".

Además, el delantero le tiró flores a dos talentosos que vistieron la camiseta de Boca en diferentes épocas. Primero a Diego Maradona, su gran ídolo, que sentenció que "se merece ser reconocido en todas las canchas" y que "el hincha le va a preparar un recibimiento importante en la Bombonera".

Por otra parte, halagó a Ricardo Centurión. "Siempre estuvo rompiéndose el lomo, quizás más que otros que supieron estar ahí", expresó.