"Me duele más porque soy muy amigo y lo quiero mucho. Tuve muchos capitanes y al Cali lo elijo siempre y le voy a dar la cinta toda la vida. Es profesional, buena gente, sabe como pelear los premios, tiene todo lo que tiene que tener un capitán, se cuida con las comidas, es un tipo al que no le podés decir nada, es el primero que llega y el último que se va. Me duele por la persona porque lo aprecio", expresó el Pipa en ESPN.

Por otra parte, al delantero le preguntaron si creía que el defensor ahora es suplente por una cuestión táctica. "¿Si fue una decisión futbolística? No sé si fue una decisión futbolística", lanzó Benedetto. Y añadió: "Creo que estuvimos bien contra Corinthians y estuvimos bien, fuertes. Ibarra es hincha de Boca, estuvo en todos los partidos, vio y a lo mejor le pareció que tenía que salir. No nos podemos meter".

"Si es futbolístico o no, para mí no, no sé. Te puede gustar un jugador o no. Me parece que los titulares demostramos que estábamos bien... Clasificamos primeros, salimos campeones... Repito: me duele porque lo quiero mucho, pero son decisiones que no me puedo meter como jugador", sentenció Benedetto sobre la situación de Izquierdoz.

Con este panorama, la continuidad de Izquierdoz en Boca corre riesgo. Más allá de que su contrato vence a fin de año y en principio la idea era respetarlo, lo cierto es que ahora todo cambió y podrían acelerarse los tiempos: está latente la posibilidad de que en los próximos días pueda resolverse su desvinculación del club. La idea del jugador es esa, sin la intención de cobrar lo que le queda del vínculo hasta diciembre.

No obstante, mucho dependerá de si el Cali tiene una oferta importante para emigrar ahora mismo (México sería el destino en caso de que se vaya), ya que parece poco probable que el Consejo lo dejé ir en libertad de acción cuando aún le restan cinco meses de vínculo con el Xeneize.