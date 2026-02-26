Tras la concentración realizada frente a la Dirección de Viviendas, las familias preadjudicatarias del plan nacional que proyectaba 210 casas en el barrio Las Ramas fueron recibidas por autoridades del área y expusieron una propuesta para destrabar el conflicto.

La obra, que actualmente cuenta con 60 viviendas construidas en distintos niveles de avance —entre un 50 y un 70 por ciento—, permanece paralizada luego de que el Gobierno nacional dejara de financiar el programa. Según explicaron a los vecinos durante el encuentro, Nación “ya oficialmente dejó de ser financista de la obra, pero no dejó de ser un ente controlador”, por lo que el esquema administrativo aún continúa vigente.

De la reunión participaron la directora de Viviendas Isabel Romero, y el subsecretario Ariel Destefano, quienes escucharon el planteo de los vecinos. La principal propuesta presentada por los preadjudicatarios fue que se les otorgue la posibilidad de finalizar por cuenta propia las unidades habitacionales.

Según detallaron tras el encuentro, la iniciativa será elevada a una mesa de trabajo junto a la Intendencia y la empresa constructora que interviene en el predio. En caso de que exista viabilidad técnica y acuerdo, se convocará individualmente a cada adjudicatario para analizar la situación particular de su vivienda.

La modalidad planteada implicaría evaluar casa por casa. “Se llamará a cada adjudicatario y uno a uno se le dirá, por ejemplo, puesto ‘su vivienda está en un 70 por ciento avanzada, ¿se puede hacer cargo?’”, explicaron los vecinos.

En cuanto al listado de beneficiarios, informaron que las 58 carpetas continúan sin modificaciones y mantienen el mismo orden establecido previamente. Además, desde el área se mencionó la posibilidad de gestionar financiamiento externo para concluir la obra, aunque se aclaró que esa alternativa demandaría más tiempo.

Los preadjudicatarios señalaron que la propuesta de autogestión fue considerada “interesante” por las autoridades y que será analizada con prioridad en los próximos días.

Durante la reunión, se tomó registro de los datos de contacto de cada familia y se les informó que serán notificados en los próximos días sobre los avances de las gestiones.