Así lo confirmó Verónica Benítez, una de las beneficiarias del programa nacional que en principio contemplaba 210 viviendas. Sin embargo, la obra se encuentra paralizada y sólo hay 60 casas construidas con diferentes niveles de avance.

Al respecto, la vecina relató a Ahora ElDía que “nos enteramos por un video que había una topadora en el Barrio Las Ramas destrozando las viviendas de las cuales salimos adjudicadas las familias. Hicimos un grupo de WhatsApp con los beneficiarios y decidimos dirigirnos a la Dirección de Viviendas el jueves a las 8 de la mañana para ver qué respuestas nos dan desde ahí. A la mayoría de los adjudicados nos han informado de diferentes fechas de entrega. A mí me dijeron que la entrega se iba a hacer en julio de 2024, después en diciembre de 2024, y desde entonces no hubo ninguna respuesta”.

Benítez contó que se dirigió al edifico de la Dirección de Viviendas, ubicado en calle Cervantes, y le comunicaron que “ las obras estaban paradas y que no tenían ninguna otra novedad, que teníamos que seguir como estábamos, renovando una vez por año, y nada más”.

“Cada familia fue renovando una vez por año y llevando la documentación que nos pedían y no teníamos ninguna respuesta nunca. Hasta que nos enteramos ayer de esta topadora, y decidimos ir el jueves a las 8 de la mañana a la Dirección de Viviendas y pedir explicaciones, de por qué nos han hecho esto, por qué nos han ilusionado. En mi caso tengo más de 24 años esperando una vivienda. Lo que decidimos en primera instancia es ir a la Dirección, si no tenemos una respuesta que nos convenza, nos vamos a ir hasta el Municipio, o sino a Paraná, para ver qué respuestas nos dan”.

Desde el Municipio expresaron a Ahora ElDía que “están en comunicación con los vecinos” y que las puertas de la Dirección están abiertas.

En principio, el Gobierno municipal no tendría injerencia en las obras, ya que se trata de un programa nacional que se encuentra paralizado desde el inicio de la actual gestión nacional.