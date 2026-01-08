El Carnaval anunció una promoción exclusiva destinada a los residentes locales para los sectores más destacados del Corsódromo.

Para el próximo sábado 10 de enero, los residentes del departamento Gualeguaychú que elijan vivir la experiencia desde los sectores VIP —indistintamente de la fila que seleccionen— accederán a una bonificación especial sobre el valor final de la ubicación para cuatro personas.

“Esta iniciativa busca que el público local pueda disfrutar de la comodidad, la cercanía a la pasarela y los servicios exclusivos que ofrecen los sectores VIP a un precio diferencial”, destacaron desde la Comisión del Carnaval.

Cabe destacar que la promoción es exclusiva para compra presencial y es requisito indispensable presentar el DNI físico que acredite el domicilio en cualquier localidad del departamento Gualeguaychú.

Horarios de Boletería

Para acceder a este y otros beneficios, las boleterías oficiales ubicadas en el Corsódromo permanecen abiertas en los siguientes horarios:

-Martes a viernes: de 9:00 a 13:00 y de 17:00 a 21:00 horas.

-Sábados: desde las 9:00 horas en horario corrido hasta el inicio del espectáculo.

Información sobre entradas CUD

En el marco del programa de accesibilidad, se recuerda que las personas que posean el Certificado Único de Discapacidad (CUD) pueden retirar su entrada sin cargo (sujeto a cupo) los días jueves en el horario habitual de boletería.

-Si el certificado acredita acompañante por movilidad reducida, ambos ingresan sin cargo.

-Si el CUD indica acompañante pero no por movilidad reducida, el acompañante abona el 50% del valor de la entrada general.

-El retiro debe realizarse siempre la semana previa a la noche elegida para asistir.

