Beneficios que tiene el turismo sostenible al entorno que lo rodea

Probablemente te hayas preguntado: ¿el turismo es sostenible? Naturalmente, deseas ver el mundo y viajar, pero al mismo tiempo, no deseas tener un impacto negativo en las comunidades o el medio ambiente que visitas. Quieres ser un viajero consciente, pero a veces eso no es tan fácil de poner en práctica. Por eso queremos hablarte de lo que es el turismo sostenible y los beneficios que trae, no solo para ti, sino para el lugar que te rodea.

El turismo sostenible es viajar con la intención de tener un impacto positivo en el medio ambiente, la sociedad y la economía, o al menos no negativo. Parece que siempre debería ser así, pero desafortunadamente no lo es. En particular, el turismo de masas ha tenido impactos muy negativos en algunos países de acogida y, a menudo, los beneficios económicos no llegan a nivel local.

Uno de los principales beneficios del turismo sostenible es que este trae un impacto menos al medio ambiente. Las cosas que comes durante las vacaciones tienen un gran impacto en tu huella ecológica. A algunas personas les gusta comer las cosas que saben de casa cuando están de vacaciones, pero considera lo que esto significa para tu destino.

Parte del turismo sostenible consiste en consumir productos locales y alimentos de empresas locales. Importar alimentos, ya sea en todo el país o en el océano, tiene un costo enorme, económico y ambientalmente. Además, parte de la experiencia de viajar a nuevos lugares es comer comida nueva y local.

Si comes la comida local, no solo ahorrarás muchas emisiones, sino que también encontrarás que la comida tiende a ser mejor: los ingredientes son más frescos, los lugareños saben cómo prepararlos y probablemente podrás probar algo nuevo que te gustará.

Por otra parte, el turismo sostenible permite que la vida silvestre se mantenga como es naturalmente. Tener en cuenta las necesidades de la vida silvestre también pertenece al ámbito del turismo sostenible. En muchos destinos, los animales se utilizan para atraer turistas, pero no necesariamente se tratan bien.

Piensa en lugares como el Templo del Tigre en Tailandia o montando elefantes en Nepal; si bien estas atracciones son famosas, no son buenas para los animales. Estos tienen que ser dopados para que puedas estar cerca de ellos, y los elefantes sufren de dolor y muertes prematuras. Una vida así, estos animales no merecen, por eso es mejor protegerlos verdaderamente.

El beneficio de practicar el turismo sostenible es educarse sobre las atracciones relacionadas con la vida silvestre y evitarlas si no tienen en cuenta el mejor interés de los animales. Si la demanda de este tipo de entretenimiento disminuye, estos lugares dejarán de existir algún día y así la vida silvestre puede permanecer estable.

Si realmente deseas acercarte a la vida silvestre, existen muchos proyectos de voluntariado que trabajan en el campo de la conservación. Si agregas un período de voluntariado a tus vacaciones, puede ser un turista sostenible y apoyar proyectos importantes a través de tu trabajo mientras vives estas increíbles experiencias.

Finalmente, el turismo sostenible mantiene limpio el medio ambiente. Para asegurarte de que tu estadía en tu destino no tenga un impacto negativo, asegúrate de elegir alojamientos que se involucren en prácticas sostenibles. Cuando piensas en esto, no solo traes conciencia de donde estás, sino que promueves el turismo sostenible y obligas a los hoteles a pensar en ello.

Puedes ver, si el hotel elegido es transparente sobre sus esfuerzos. Aún mejor, ve si compran productos locales para su restaurante, compran materiales ecológicos para sus habitaciones y tratan bien a sus empleados.

Puedes encontrar que elegir un alojamiento sostenible también se alineará con pasar tus vacaciones en un lugar más hermoso. No tendrás que tener miedo de que las aguas residuales de tu resort se estén bombeando al océano en el que planeas nadar. Tu elección consciente sobre los lugares que visitas puede ayudar a mantener las comunidades más limpias.