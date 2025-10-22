

En el marco de la campaña camino a las elecciones legislativas del próximo domingo, el candidato a senador nacional por Entre Ríos de la ALLA, Joaquín Benegas Lynch, realizó este miércoles una recorrida por los departamentos La Paz y Feliciano, donde visitó empresas, emprendimientos locales y mantuvo encuentros con militantes y vecinos. Y, en distintas instancias, subrayó que el acompañamiento en las urnas será clave para consolidar las transformaciones que el presidente Javier Milei está llevando adelante en el país. En ese sentido, Benegas Lynch convocó a “votar violeta” este domingo, como una manera de reafirmar el rumbo de libertad, orden y crecimiento que impulsa el Gobierno nacional. “Cada voto cuenta para sostener el cambio profundo que la Argentina ya empezó”, expresó.

La jornada comenzó en ciudad de La Paz, con una visita a la Posta de Surubí, reconocida hostería local que impulsa el turismo y el desarrollo de la región, conocido por sus servicios para pescadores deportivos y sus instalaciones con vistas al río Paraná. Luego, Benegas Lynch se reunió con empresarios del sector agroindustrial en la empresa concesionaria de máquinas agrícolas de Ricardo E. Mondino, que genera empleo genuino y moviliza valor local.

Más tarde, visitó Duval Flores S.A., firma paceña y familiar que cultiva y exporta el Arroz Tacuarita, un producto que se distingue por su carácter premium. Allí, dialogó con sus responsables sobre la necesidad de contar con reglas de juego claras, menos impuestos y más libertad para invertir y crecer.

Durante la tarde, el candidato compartió una charla con militantes y vecinos en San Gustavo, donde destacó el valor de la participación y del compromiso ciudadano. “Los entrerrianos queremos vivir en libertad, producir sin que el Estado nos ponga el pie encima y ver crecer a nuestras familias con trabajo y esfuerzo propio. No queremos más un país que castigue al que emprende, al que labura, al honesto. El 26 de octubre tenemos la oportunidad de cambiar el rumbo y recuperar la esperanza”, afirmó Benegas Lynch.

Puede interesarte

El recorrido continuó en la ciudad de Feliciano y allí se sumó su compañera en la candidatura, Romina Almeida y el jefe de campaña por LLA, Roque Fleitas. Visitaron la forrajería “El Ñandu”, de Jorge Fontana -una empresa que produce y procesa soja, maíz, sorbo y trigo-, y culminó con una charla abierta en la sede del partido ALLA, donde el candidato Benegas Lynch agradeció a los asistentes -referentes de todos los partidos que la componen y dirigentes políticos- el respaldo que están ofreciendo y subrayó el compromiso del espacio con las ideas de la libertad.

Cierres de campaña

Este miércoles el cierre de campaña tendrá lugar en Concordia y el jueves 23, se realizará el acto central en Paraná, que contará con la presencia de los principales referentes provinciales y todos los candidatos a legisladores nacionales por Entre Ríos, menos con la asistencia de Joaquín Benegas Lynch, quien fue invitado por el presidente Javier Milei, para acompañarlo en el acto de cierre nacional, en la ciudad de Rosario.

El encuentro en la capital entrerriana será en el Club Atlético Olimpia -La Rioja 153-, a las 18 Hs., y se invita a militantes, fiscales y vecinos a participar.

Con un tono esperanzador y de compromiso con el cambio, Benegas Lynch cerró la agenda territorial de hoy con un mensaje claro: “El domingo tomá la boleta y votá violeta. Es la manera de seguir defendiendo las ideas de la libertad y de construir una Entre Ríos y una Argentina con futuro”.