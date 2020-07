Benito Fernández relató cómo fue el comportamiento de Kusnetzoff en PH

Atento a su bienestar y al de sus últimos invitados de PH, podemos hablar, el conductor se ocupó personalmente de notificarles la situación a Flor Vigna, Christophe Krywonis, Benito Fernández y Romina Malaspina, a través de un llamado telefónico.

Siendo una de las figuras que estuvo cerca de Andy, Benito le dio un móvil a Intrusos y contó que, pese a estar tranquilo, se hará el hisopado para determinar su estado de salud.

En ese marco, Jorge Rial le preguntó puntualmente por el conductor de PH. "Desde el primer día Andy estaba obsesionado con el tema. ¿Sentiste eso?", le consultó el conductor al diseñador de moda, quien asintió y desarrolló su respuesta.

"Este mes fui a varios programas de Kuarzo y ya desde la producción hay cuidados. Independientemente de eso, Andy fue, no quiero decir la palabra 'perseguido', pero fue el más cuidadoso en la grabación. Estaba pendiente de todo. De hecho, en la grabación se ve cuando me dice 'no, no, no te acerques tanto'. Andy fue el que más se cuidó en la grabación. No sé si tiene un toc, pero fue el que más se cuidó. Por todo eso, me sorprendió el llamado de él", expuso el diseñador.

Luego Benito Fernández detalló cómo fue la charla telefónica con Andy Kusnetzoff, en la que lo notifica que tiene Covid-19: "Cuando Andy me llamó lo noté tranquilo, a la imagen que me había hecho de una persona que era súper maniática con todo y obse. Cuando me llamó me dio tranquilidad. Se ve que bajó un cambio, porque lo notó preocupado, pero no angustiado".