Benjamín Rojas denunció a una fan que destruyó el local de su pareja y la amenazó: el video

Por ese motivo, el actor denunció a la mujer en la Justicia. Según detallaron allegados a Rojas, se trata de una fanática del ex Rebelde Way que está obsesionada con él. El lunes, como no pudo ver al galán y entregarle una carta, se enojó, rompió el local, insultó a Martina y luego la amenazó. También arrojó pedazos de vidrios contra ella.

En el video tomado por la cámara de seguridad del comercio se puede ver como la fan pasa su pierna entre las rejas de la puerta y patea un mueble. Luego grita y señala a la esposa de Benjamín. También la insulta. Luego de romper la puerta de vidrio, toma un pedazo y la tira contra la pastelera, que buscó refugio detrás de otro mueble y no salió herida de milagro.

Por estas horas, se supo que el abogado de Sánchez Acosta, Rubén Sarlo, denunció a la mujer (de quien no se supo el nombre aunque ellos ya saben su identidad) por agresiones y amenaza. En este momento, la causa se encuentra a cargo del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta.

Embed

Esta no es la primera vez que Rojas o su familia realizaron una denuncia contra esta supuesta fanática. De hecho, hace unos meses, el actor había hecho otra presentación frente a la Justicia porque estaba mujer lo acosaba tanto en el teatro como en su hogar y había amenazado a su pareja.

Aunque evitó hablar del ataque al local de Martina, en su cuenta de Instagram, Benjamín publicó una historia. “Muchas gracias a todos por preocuparse. Mi familia y el equipo de trabajo del local estamos bien y eso es lo más importante. Fue un susto, una situación muy violenta que por suerte controló la policía. El caso ya está en la Justicia, gracias de nuevo por los mensajes”, escribió el actor.

Allegados a la pareja contaron que, hace un tiempo, ante el acoso constante de esta mujer, habían pensado en mudarse. Pero que desistieron de esa idea y optaron por llevar el caso a la Justicia. El actor y la pastelera son padres de Rita, de dos años, y temieron por su integridad.

Ahora pedirán en la Justicia una orden de restricción para la mujer que atacó el comercio. Mientras tanto, ambos se preparan para viajar a Mar del Plata durante la temporada de verano, donde Benjamín protagonizará la obra Una semana nada más, junto a Nicolás Vázquez y Gimena Accardi.