Benjamín Vicuña desmintió una crisis con la China Suárez

Lejos de darle importancia a los rumores, feliz por su relación con la mamá de su hija Magnolia (1 año y medio), Benjamín expresó: "Me caso para celebrar la vida". Además, reveló que se instaló definitivamente en la Argentina para estar más cerca de los hijos que tuvo con Pampita: Bautista (11), Beltrán (7) y Benicio (4).

En LAM, Ángel de Brito había contado que Benjamín y Eugenia "desmintieron" la crisis. "Varios programas y colegas estaban hablando de una crisis entre Benjamín Vicuña y la China Suárez, cosa que fue desmentida ayer por ellos. Estuvieron incluso festejando el cumpleaños de Rufina, la hija de la China. Estaban Nicolás Cabré y Laurita Fernández también. Lo hicieron en un salón y subieron algunas imágenes. Por ahora, descartado el tema”, concluyó, tajante.

La boda venía siendo postergada. De hecho, hasta había trascendido que Vicuña y la Chiña firmaron un contrato prenupcial, algo que no fue desmentido por el actor: "No me gusta dar muchos detalles sobre eso.Ya se sabe lo que se tiene que saber y el resto es amor. Son detalles. No me parece para nada curioso, es algo que se hace. Son decisiones que cada pareja toma". Por su parte, la actriz había dicho: "No necesito la plata de nadie".