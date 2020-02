Benjamín Vicuña, envuelto en un escándalo en Punta del Este

Latorre relató que la participación de Vicuña arrancó con polémica debido a sus requisitos con la organización: “Lo contrató una marca de autos y le pagaron 15 mil dólares. Algo que ya causaba malestar en el evento es que Vicuña fue el único que pidió seguridad, caminaba con cuatro tipos alrededor y puso como condición que no le hagan notas. Nadie entendía bien por qué porque fue como presencia al evento”.

Pero el escándalo se habría desatado cuando un periodista se acercó al ex de Pampita: “Cuando termina el evento, se le acercó el notero del programa Tarde o Temprano. Vicuña, que es vivo, pensó que como la hija del dueño de la marca tiene un blog, el cronista venía por parte de ella. El periodista le clavó cuatro preguntas inofensivas y cuando vio que las preguntas no eran tan inofensivas y que no era de la marca que lo convocó, un guardaespaldas le pegó en la espalda al notero y lo sacaron. No fue Vicuña sino una de las personas que estaban con él”, aseguró Yanina, que se solidarizó con el colega agredido.