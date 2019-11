Benjamín Vicuña explicó por qué postergó su boda con la China Suárez

Enfocado en su carrera, el actor chileno le dio una nota a Viva la pipol, programa que conduce Rocío Marengo en Chile, y no eludió las consultas amorosas. "Hablábamos del amor y se me vino a la cabeza tu casamiento con la China. En alguno momento se dijo que se iban a casar, después dijeron que no. ¿Se pasó para más adelante?", consultó la conductora..

Y Benjamín fue sugerente en su respuesta, dado que su exmujer, Pampita, se casa el 22 de noviembre con Roberto García Moritán, a tres meses de formalizar su noviazgo. "Fue un año muy intenso en lo laboral, con muchos viajes, y la verdad no nos corría nada. Yo tengo mi familia súper consolidada con mi mujer, viviendo juntos. Era medio ridículo meterle tanta presión a algo que lo queremos hacer bien, hacer lindo. No está descartado. Estamos buscándole un lugar apropiado", aseguró Vicuña, tomando con calma y con organización su boda con la actriz.