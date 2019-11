Benjamín Vicuña se emocionó al recordar a Blanca: "Me empezaron a llegar más fotos..."

En su momento, el protagonista de ATAV había explicado: “Me empiezan a aparecer tesoros. Ayer me escribe una chica, Lucía, de Santa Fe y me dice ‘vos no me recordás, pero en 2012 me hice amiga de tu hija -claro, la niñita ya es adolescente- y tengo muchas fotos y videos. Mandame un mail’. Todo esto por Instagram. Y claro que los quiero ver. Hay algo que empieza a ser un tema y es que las fotos se acaban. Son siempre las mismas y me llegó un regalo maravilloso. Y eso lo valoro mucho”.

En este contexto, Benjamín habló en un programa de la televisión chilena y contó: “Las fotos son verdaderos tesoros, porque se acaban. Entonces, son elementos que uno guarda con mucho cariño y que te trasladan a ese momento maravilloso de pertenencia, de amor, cariño”. Así fue que Vicuña reveló: “A partir de eso, que lo comenté en un programa de radio, me empezaron a llegar más fotos de diferentes lugares. Como la profesora del jardín, y la verdad que es maravilloso. Lo agradezco y es una de las cosas lindas que pueden tener las redes sociales”.

“Son siete años de lo de Blanca y el dolor se va transformando, profundizando. Pero es verdad que hoy siempre la recuerdo con una sonrisa, hablando con mis hijos y con estas fotos que me llegan y alegran. Las tomo como un tesoro”, cerró Benjamín Vicuña, conmovido.