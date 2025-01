Mientras Wanda Nara y la China Suárez se declaran la guerra por redes sociales por el acercamiento de la actriz a Mauro Icardi, las consecuencias se reflejan en la vida familiar de los protagonistas. En el caso de la ex "Casi Ángeles”, que llevó a sus hijos a la casa del futbolista sin autorización de su padre, tuvo un despiste y terminó discutiendo con Benjamín Vicuña en Aeroparque, y frente a sus hijos Magnolia y Amancio.

Benjamín Vicuña tuvo un tenso reencuentro con su ex y presunta amante de Mauro Icardi en el Aeroparque Internacional Jorge Newbery. Los actores discutieron en voz alta frente a todos los turistas y pasajeros que se encontraban en el lugar tras el olvido de una documentación por parte de ella. “Llegaron a Aeroparque porque Vicuña viajaba solo a Chile y estaba La China Suárez que le fue a entregar a los niños”, indicó Estefi Berardi en el ciclo “Mañanísima” (El Trece).

“La China se había olvidado el permiso del niño menor para que pueda viajar con Benjamín. Benjamín estaba un poco enojado por esto. Discutían, como que decían ‘hablá bajo’ porque estaba todo el mundo”, continuó la panelista, mientras en pantalla se veían las imágenes del momento.

"Los filmaron y La China Suárez, cuando vio que los estaban filmando, se acerca a una de las chicas y de mala manera le dijo ‘dejá de filmar’. Es entendible igual”, precisó Berardi. En ese sentido, y frente al escándalo que involucraría a un menor de edad, la periodista el hizo un pedido a la producción del programa: “Yo le pedí a la producción que pase el video sin audio”.

Entre los comentarios del panel, la expanelista de “LAM” intentó calmar las aguas de la polémica: “A cualquiera le puede pasar, calculo. No sé, yo no soy mamá, pero me he olvidado pasaportes y cosas”. Sin embargo, todas las acusaciones apuntaban a que la China Suárez se olvidó la documentación de Amancio por estar enfocada en su polémico vínculo con Mauro Icardi.