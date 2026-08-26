El diputado nacional de La Libertad Avanza Alberto "Bertie" Benegas Lynch se distanció de la idea de una ayuda estatal a las familias por los niveles récord de morosidad por préstamos y tarjetas de crédito, ya que marcó que "no se va caso por caso". Además, remarcó que "también hubo un montón de deudas por apuestas".

En diálogo con Nacional Rock, Benegas Lynch cargó contra la postura de la oposición en medio de los índices de endeudamiento de las familias: "El primer paso era romper y el segundo es seguir con el guion de llorar de las deudas de la gente, que no puede y que se está muriendo de hambre. Eso no tiene absolutamente ningún gollete si vas a los números, cuando se bajó la pobreza. Aparte son tipos que vienen con el discurso siempre contra el sistema financiero y usurero y ahora defienden eso".

En tal sentido, advirtió que debe diferenciarse cada situación. "Cuando se dice 'salgamos a defender a los deudores', no se va caso por caso. Cada uno tomó a nivel particular las deudas pero se agarra todo y ahí entran las motos, los electrodomésticos, el tipo que compró la televisión para el Mundial y ahora Argentina no salió campeón y entonces no quiere pagar la deuda. También hubo un montón de deudas por apuestas", expresó.

Los dichos del diputado libertario ocurrieron después de que un estudio realizado por la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban) revelara que Argentina lidera el ranking de morosidad en Latinoamérica. Con un 7,3% del total de créditos impagos, el país triplica con holgura el promedio regional del 2,78% de la cartera en situación irregular.

Otro dato preocupante referido al financiamiento detalla que Argentina se encuentra en el último puesto del ranking: el ratio crédito/PBI se situó en un 14,3%, el más bajo de los 16 países evaluados, muy lejos de la media regional del 47,3%.

Fuente: APFDigital