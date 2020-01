Besó a su novio en el juicio que lo condenó por intentar matarla con cinco disparos

PAREJA DE LOCOS.jpg

Se trata de Lisandro Rafael Posselt, de 28 años, quien agredió en agosto del año pasado a su novia, Micheli Schlosser, de 25, en una heladería ubicada en Río Grande do Sul, Brasil. La pareja comenzó a discutir luego de que ella le reclamara a él que estaba viendo en el móvil mensajes de otras mujeres.

En ese momento la joven amenazó con denunciarlo por violación, de acuerdo con el diario mexicano El Universal. Y la reacción del hombre fue irse de la heladería, para después volver con un arma. La mujer trató de huir en un coche con otros amigos, pero el sujeto efectuó cinco disparos a través de la ventanilla, los cuales recibió Schlosser. Dos de ellos impactaron en su cabeza aunque, de milagro, ninguno puso en riesgo su vida.

Posselt fue detenido y desde entonces estuvo en prisión preventiva, hasta esta semana cuando se llevó a cabo el juicio. El juez lo había condenado a siete años de prisión, pero quedará libre al presentarse dos condiciones que lo permiten en la ley penal brasileña: no tiene antecedentes y la condena es menor de ocho años. Poco después, la víctima declaró a la prensa: "De todos los hombres que tuve, fue uno de los mejores. No puedo quejarme, no es mala persona".