El grupo Bésticos presentó el jueves por la noche en Casa De Deken el concierto “Bésticos Plays Miles”, una propuesta dedicada al repertorio del trompetista y compositor estadounidense Miles Davis.

La presentación convocó a más de 80 personas que se acercaron al patio del espacio cultural para presenciar el recital, que incluyó interpretaciones de algunas de las obras más conocidas del músico. Entre ellas, el grupo abordó piezas como “Tune Up”, “Freddie Freeloader”, “Four”, “My Funny Valentine”, “Solar”, “Flamenco Sketches” y “So What”.

Durante el concierto, las interpretaciones estuvieron acompañadas por reseñas y textos preparados por Juan Selva, que aportaron contexto sobre las composiciones y distintos momentos de la trayectoria artística de Davis.

El recital se desarrolló en el patio de Casa De Deken, un espacio que en los últimos meses ha albergado conciertos y diversas actividades culturales.

En el marco del encuentro también se organizó una muestra temporaria con materiales pertenecientes al vecino de Gualeguaychú José Falcione, reconocido por su afición al jazz y amigo personal de Selva. La exposición reunió distintos elementos vinculados al género musical.

La actividad se realizó bajo la modalidad “a la gorra”, con aporte voluntario del público. Además, el servicio de cantina estuvo a cargo de la organización Pelucas de Esperanza, que ofreció pizza y empanadas durante la jornada.