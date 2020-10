Beto Acosta: "Estamos ilusionados con el equipo que conformamos"

Por medio de las plataformas virtuales, Juventud Unida presentó oficialmente el cuerpo técnico encabezado por Norberto Acosta, acompañado por Gastón Fiorotto y el profesor Ariel Román, una cara nueva para el fútbol de la ciudad, pero que viene trabajando hace un par de temporadas con Acosta y Fiorotto.

“Es una sensación muy linda volver a Juventud, es mi segunda casa. Desde el mismo momento en que entablamos contacto con la gente de Juventud todos tuvimos la misma sintonía, afortunadamente pudimos llegar a un acuerdo rápido y nos pusimos a trabajar rápidamente pensando en lo que viene”, expresó primeramente Acosta.

El entrenador salteño indicó que “nos encontramos con un club activo, en constante crecimiento. El hecho de poder entrenar en La Chacra, algo que nosotros conocimos cuando era un proyecto y hoy es una realidad, donde se pueden llevar varias actividades no solamente el fútbol. Además es algo fundamental para que todos tengan el mismo sentido de pertenencia por el club, es fundamental tener un lugar propio para poder explotar y disfrutar”.

Sobre el resto del equipo de trabajo, Acosta indicó que “para nosotros es fundamental volver a trabajar con gente como el doctor Carlos Melo, Cristian Lonardi en la parte de kinesiología, profesionales con los que trabajamos y nos conocemos. También el resto de la gente del club, desde la utilería pasando por todos los sectores que son importantes”.

Sobre las incorporaciones realizadas, Beto resaltó que “consideramos que es necesario sumar este tipo de jugadores, con experiencia, que conocen el club y que serán un pilar importante para los chicos del club, que serán la base del equipo. Lógicamente que si fuera por pedir jugadores, todos los técnicos queremos jugadores de cierto nivel, pero tenemos que entender que es una situación de pandemia, complicada desde lo económico, por lo que elegimos apuntar a jugadores conocidos, que conocen nuestra forma de pensar y trabajar”.

“El tiempo y la forma de entrenamiento no es la adecuada, pero son las reglas del juego y tenemos que aceptarlas. Los jugadores han entendido cuáles son estas normas y se han adecuado perfectamente, hemos tenido charlar con ellos para que entiendan la importancia de poder cumplir con los protocolos sanitarios para evitar que haya complicaciones. Entender también que cualquier situación que genere alguna complicación, seremos todos los que nos veremos perjudicados”, indicó Acosta, que también expresó que “trabajamos para la fecha de inicio del 22 de noviembre, si se retrasa una semana será tiempo ganado. Pero no podemos excusas, vamos a cumplir con estas cinco semanas de trabajo y buscar llegar de la mejor manera al comienzo del torneo, tendremos que adecuarnos a no poder hacer amistosos, pero entre nosotros trabajaremos para poder hacer lo mejor posible”.

“Estoy ilusionado con el equipo porque sumamos jugadores que conformaron rápidamente un grupo que será sólido. En parte era la idea, sumar gente con experiencia, que nos conoce y que aportará su cuota de experiencia a los más chicos. Hoy Juventud tiene jugadores jóvenes pero que tienen casi un torneo entero encima, algo que no todos equipos lo tienen. Esa experiencia que tienen estos chicos de Juventud la vamos a ver reflejada cuando volvamos a jugar”.

Por su parte, el profesor Ariel Román indicó que “cumplimos una semana de trabajo y el plantel está muy bien en cuanto a lo físico, si bien trabajaron de forma diferenciada, en espacios reducidos, el estado general del plantel es bueno. Creo que vamos a ir mejorando con el paso del tiempo y a medida que sigamos entrenando juntos, el equipo va a mostrar su calidad futbolística, en lo físico estamos bien, con mucho para trabajar y mejorar, pero por el buen camino”.