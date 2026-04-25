Luego de tres años alejado de la dirección técnica, Norberto “Beto” Acosta, el entrenador que logró los dos ascensos más importantes en la historia del fútbol de Gualeguaychú, volvió a calzarse el buzo de DT tras ser presentado entre semana en Deportivo Urdinarrain, club en el que iniciará su segundo ciclo y debutará este domingo como visitante frente a Unión del Suburbio, por la cuarta fecha del Torneo Apertura de Primera A.

El salteño, que llevó a Juventud Unida del Torneo Argentino B al Torneo Argentino A y de allí a la B Nacional (segunda división) hace una década, dialogó con Ahora ElDía sobre esta nueva oportunidad de volver a dirigir y los objetivos al frente del conjunto de Urdinarrain.

“Fue una grata sorpresa. Hacía un par de semanas venía hablando con mi familia porque me estaban volviendo las ganas de dirigir y estaba atento a alguna posibilidad. Y qué mejor que volver a un club que uno ya conoce. Este llamado también hace que uno se sienta valorado y es una linda oportunidad para volver a estar en una cancha”, reveló sobre cómo tomó el contacto de Deportivo, tras la sorpresiva renuncia de Gonzalo Perrón al frente del Azul.

“Fue una grata sorpresa. Hacía un par de semanas venía hablando con mi familia porque me estaban volviendo las ganas de dirigir y estaba atento a alguna posibilidad. Y qué mejor que volver a un club que uno ya conoce”

Consultado sobre si tuvo ofertas en los últimos tres años en los que no dirigió, expresó: “Sí, este verano tuve algunas propuestas de clubes de la liga local, pero en ese momento estaba muy enfocado en mi trabajo como empleado municipal. Estaba en el Polideportivo Norte, con los Corsos Matecito y también con los guardavidas, así que decidí decir que no. Ahora que estoy un poco más tranquilo en lo laboral, me volvió a picar el ‘bichito’ de dirigir y por eso acepté esta posibilidad”.

En cuanto a si extrañaba volver a ser entrenador o ya había cambiado el enfoque hacia su trabajo por fuera del fútbol, indicó: “Las ganas volvieron en este último tiempo. Antes estaba totalmente abocado mi otro trabajo, pero al bajar un poco la carga laboral empezaron a aparecer de nuevo. También influyó que mis hijos comenzaron a entrenar en las inferiores de Huracán (de Gualeguaychú). Estar con ellos, ver los entrenamientos y volver a ese ambiente hizo que me reencontrara con el fútbol y con las ganas de dirigir”.

Entre 2012 y 2023, a excepción de su primer paso en Deportivo (2022), el “Beto” Acosta dirigió en el fútbol profesional en distintas categorías (Argentino B, Argentino A y B Nacional). Sobre su paso a una liga amateur como la de Gualeguaychú, señaló: “Me adapto rápido porque trato de manejarme de la misma manera. Obviamente, el contexto es distinto: acá los jugadores trabajan, muchos viajan y se entrena menos días. Uno tiene que entender esa realidad, pero a la hora de entrenar, exigir y manejar el grupo intento ser lo más profesional posible. Es la forma que tengo de trabajar. En el profesionalismo el jugador vive de esto y está disponible todo el tiempo; acá hay que contemplar la situación de cada uno”.

Sobre si mantiene la pasión de dirigir como en sus inicios, expresó con un mensaje hacia los dirigentes: “Sí, lo disfruto, aunque son etapas. En el último tiempo había dejado de hacerlo y eso tuvo que ver con la poca tolerancia que hay hoy en el fútbol. A veces se arman proyectos, uno se compromete, involucra a la familia y a los dos meses se termina todo. Eso me fue quitando ganas. Pero ahora vuelvo renovado, con energías y con muchas ganas de disfrutarlo otra vez”.

En cuanto a lo que lo atrajo de la propuesta de Deportivo, dijo: “Me seduce justamente que haya un proyecto a largo plazo. También el recambio que se está dando en el plantel: no es total, pero sí importante. La idea es rearmar el equipo con muchos chicos del club, sumar algunos refuerzos —uno por línea— y lograr un equipo competitivo, como lo ha sido siempre Deportivo tanto a nivel local como provincial”.

“La idea es rearmar el equipo con muchos chicos del club, sumar algunos refuerzos —uno por línea— y lograr un equipo competitivo, como lo ha sido siempre Deportivo tanto a nivel local como provincia”

Y en esa línea, sobre el recambio generacional que atraviesa el club, agregó: “Es un proceso de cambio importante, con algunos jugadores históricos que continúan, como Ezequiel Pérez, el Monito Tellechea o el Tata Fernández, y la llegada del Nego Lonardi que jerarquiza al plantel. A eso se suman muchos chicos con condiciones y futuro. Ese proyecto fue lo que me convenció y ahora estamos trabajando para que los resultados acompañen”.

Por último, Acosta se refirió a los últimos torneos sin títulos de Deportivo, luego de haber ganado el tetracampeonato entre 2023 y 2024 y dos Copas Gualeguaychú (2023 y 2025), y a la necesidad de volver a ganar: “No lo tomo como una presión. Si no se ganó, es porque también hay otros equipos que se preparan para competir y ganar. No siempre se puede. La idea es trabajar con tranquilidad y que los resultados vayan llegando con el tiempo”.

Acosta estará acompañado en el cuerpo técnico por Nicolás Pérez, como ayudante de campo, y Brian Elena, como preparador físico, quienes formaban parte del equipo de trabajo de Gonzalo Perrón.

La trayectoria de Acosta como entrenador

Juventud Unida (2012–2016)

Central Norte de Salta (2017)

Gimnasia y Esgrima CdU (2017–2019)

Chaco For Ever (2019–2020)

Juventud Unida (2020–2022)

Deportivo Urdinarrain (2022)

Gimnasia y Esgrima CdU (2023)