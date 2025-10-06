Brenda Rosso volvió a coronarse campeona del 5150 de Gualeguaychú, con un tiempo de 2 horas, 15 minutos y 52 segundos, batiendo la marca con la que ganó en 2024, que había sido de 2h17m5s.

Encima, la oriunda de Ramos Mejía pinchó la cubierta de una de las ruedas en el kilómetro 35 del ciclismo y sufrió una caída. Pero, con resiliencia y el gen competitivo que la caracterizan, siguió adelante y se quedó con la victoria por diez segundos de ventaja sobre su escolta.

Lucila Merlo, de la localidad bonaerense que lleva el nombre de su apellido, se quedó con el segundo puesto con un registro de 2h16m2s. Completó el podio femenino Luciana Castaño, de Buenos Aires, con un tiempo de 2h23m58s.