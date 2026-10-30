El hackeo sufrido por Binance, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas a nivel global, fue “un ataque complejo” que tuvo más elementos de los informados inicialmente. La empresa investiga una pérdida de cifras millonarias, que en un comienzo se estimó en “alrededor de USD 3.000 millones”, pero con el avance de la investigación, revelaron que “el impacto total estimado ronda los USD 6.300 millones”.

Binance había informado anoche que el incidente podría involucrar un supuesto acceso que habría sido otorgado desde una de las computadoras utilizadas por un ingeniero del área de DevOps (Desarrollo y Operaciones). Así, el hacker habría logrado ingresar al contenedor de servicio y realizar retiros no autorizados. A raíz de lo ocurrido, la plataforma suspendió los retiros.

Ahora, Binance señaló que una nueva investigación “ha descubierto puntos adicionales de infracción”. En un mensaje en X señaló: “Este fue un ataque complejo, y estamos haciendo todo lo posible en coordinación con las fuerzas del orden para resolverlo. Todavía estamos recopilando los hechos, y compartiremos más directamente a medida que los tengamos”.

Binance puntualizó que “los fondos de los usuarios están seguros”. Según señaló la compañía, se utilizarán tanto los fondos de la empresa como el Fondo de Activos Seguros para Usuarios (SAFU, por sus siglas en inglés) para enmendar el daño.. .

“Seguimos en camino hacia el cronograma esperado para reanudar el servicio de retiros en 45 horas. Los depósitos siguen sin verse afectados”, agregó la compañía.

“Los flujos de salida cesaron cuando pausamos el servicio de retiros anteriormente. Todavía estamos trabajando con socios para congelar muchos de los activos afectados, y hemos congelado alrededor de $3.000 millones hasta ahora”, dijo Binance. A raíz de lo ocurrido, la plataforma suspendió los retiros mientras revisa la situación, y los dos mayores emisores de monedas estables, Tether y Circle, congelaron ese monto vinculados al episodio.

“Continuaremos proporcionando más actualizaciones a través de los canales oficiales de Binance a medida que se disponga de más información verificada”, concluyó el comunicado de Binance, mientras el mercado de las criptomonedas sigue viéndose afectado.

El bitcoin cotizaba cerca de los USD 77.500 sobre las 8 de Buenos Aires, su nivel más bajo desde septiembre. Se trata de una baja superior al 3% en solamente 24 horas. Otras criptomonedas también registraron caídas de precio.