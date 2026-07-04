En el duelo de escoltas, Black River se impuso como visitante en el estadio Víctor Santángelo ante Sportivo Larroque por 2 a 0 y quedó momentáneamente como único líder del Torneo Apertura de Primera B “Luis ‘Cuya’ Gauna”, al menos hasta que Sporting dispute su encuentro.

Ambos equipos llegaban a este compromiso con 25 unidades, a solo un punto de la cima, y el conjunto albirrojo logró un triunfo clave para treparse a lo más alto de la tabla. La figura de la tarde fue Gastón Peralta, autor de un doblete que le permitió alcanzar los nueve goles en el certamen y alimentar la ilusión de su equipo de volver a ascender, como lo hizo en 2022 y 2024.

Black River trepó a lo más alto en el ascenso (crédito: Rodolfo Fotorysa)

La fecha se completará esta tarde con los cuatro encuentros restantes. Sporting jugará con la presión de ganar para no perder la punta, cuando reciba a Isleños Independiente en el estadio Edgardo Páez.

En los otros partidos, Deportivo Gurises será local de Defensores del Sur en el estadio Hugo Reverdito; Sud América enfrentará a Cerro Porteño en el Nicolás Marín; y Atlético Sur se medirá con Juvenil del Norte en el estadio Vicente Procura de Pueblo Belgrano.

Todos los encuentros comenzarán a las 15.15, mientras que desde las 13 se disputarán los compromisos de Sub 23.