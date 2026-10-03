El club Black River comunicó a través de sus redes sociales que durante la noche, “aprovechando la tormenta y las lluvias”, delincuentes ingresaron a sus instalaciones.

Según pudo saber Ahora ElDía en diálogo con colaboradores de la institución, los ladrones rompieron la reja de una ventana del salón sobre la calle Colombo. Desde allí abrieron una puerta para acceder al pasillo que conecta el buffet con los baños. Luego de barretear una puerta de paso, lograron entrar y se llevaron bebidas, dinero en efectivo y cartones de cigarrillos.

Además, los colaboradores advirtieron destrozos en las maderas del cielorraso del buffet, lo que sugiere que inicialmente habrían intentado acceder atravesando el techo antes de forzar las aberturas.

Llamado a la colaboración

Desde la comisión directiva del club lanzaron un pedido a la comunidad: "Solicitamos la colaboración de los vecinos del barrio y de la comunidad. Si alguien vio movimientos sospechosos, escuchó ruidos extraños durante la noche o cuenta con información o cámaras de seguridad particulares que puedan aportar datos sobre lo sucedido, les pedimos que se pongan en contacto con las autoridades del club o con la policía local. Cualquier aporte, por pequeño que parezca, será de gran ayuda".