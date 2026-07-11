El Gobierno nacional prepara una nueva etapa de su agenda legislativa con un paquete de proyectos que buscará consolidar el rumbo económico y avanzar en una profunda reforma política de cara a la segunda mitad del mandato de Javier Milei. La estrategia oficial apunta a fortalecer el equilibrio fiscal, dar previsibilidad a los mercados y generar las condiciones para encarar el proceso electoral de 2027.

Entre las principales iniciativas figura un proyecto para modificar el funcionamiento del presupuesto nacional mediante un mecanismo inspirado en el "shutdown" de Estados Unidos. La propuesta prevé que, una vez agotadas las partidas presupuestarias, el Estado no pueda continuar realizando gastos, una herramienta que el Presidente considera clave para impedir futuros desequilibrios fiscales. La iniciativa también buscará limitar la posibilidad de financiar al Tesoro mediante emisión monetaria y reforzar la independencia del Banco Central.

El paquete incluirá además reformas orientadas a modernizar el sistema financiero y promover el desarrollo del mercado de capitales, junto con medidas de desregulación que el Ejecutivo considera necesarias para sostener el crecimiento económico y atraer inversiones. Estas iniciativas se complementan con el plan financiero presentado recientemente por el Ministerio de Economía para afrontar los compromisos de deuda de los próximos años.

En el plano político, el oficialismo buscará impulsar cambios en el sistema electoral, entre ellos la eliminación de las PASO y otras modificaciones institucionales que considera prioritarias. El Gobierno aspira a retomar la iniciativa en el Congreso después del receso invernal y reunir los apoyos necesarios para aprobar un conjunto de leyes que considera fundamentales para blindar su programa económico y fortalecer su proyecto de gobierno.