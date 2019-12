Boa Samba, Divina Ciencia y La Sincopada, entre los locales de la Fiesta del Pescado

La fiesta comenzará el próximo viernes 3 de enero con Fabiana Cantilo; dueña de una de las voces más importantes de nuestro país y parte esencial de la historia del rock, Fabiana Cantilo esconde tras su figura a una cantante, una bailarina, una actriz, una pintora, una escultora pero por sobre todas las cosas a una mujer que se animó a crear su propio destino.

A esta gran artista se sumará una lista de grandes referentes culturales de Gualeguaychú: Tocará Suma Paciencia; The Chars; Gameel; la voz de Valentina Gonella; Omega Hip Hop; La Perla; Javier Gallay; Berjude y Festiband.

El sábado 4 de enero llega toda la alegría de Banda XXI. Este grupo musical de la ciudad de Río Cuarto (Córdoba), producido por Miguel “Conejito” Alejandro, que desde 1999 recorre todos los escenarios del país.

Con esta formación integrada por Luis “Lucho” Castro (desde el año 2000), Santiago “Santi” Dadone (desde 2013) y Fabricio “Pupi Ortiz (desde 2018), Banda XXI está presentando además de sus temas clásicos como: “Olvidala, Que bonito, Quiero saber de ti, Cuando me enamoro, Te pido perdón, El bombón, El mismo calor, etc.; Sus nuevos temas como: Ámame, Amor y fiesta, Tu falta de querer (Feat. Viru kumbieron), Lobo y luna, No tengo plata, Piel ajena y Amor secreto (Feat. Facu y La Fuerza); Temas disponibles en nuestro canal de YouTube, Spotify y plataformas digitales.

De nuestra ciudad se sumarán a esta segunda noche: la cantante Macarena Pérez; Boa Samba; Habibi; La Chacabuco; Alejandra Neves; Huella Gauchas; Las Audaces; Vientos de Gualeguaychú; Alfa de Amor y Ay Caramba!.

Los Tekis serán los encargados de cerrar la tercera noche de la Fiesta del Pescado y el Vino entrerriano. Será el domingo 5 de enero: Los Tekis ("chicos" en quichua), es un grupo jujeño de folklore, compuesto por Sebastián López en primera voz, quena y charango, Juanjo Pestoni en batería, Mauro Coletti en vientos y coros, Pipo Valdez en vientos y charango, Walter Sader en guitarra y Pucho Ponce en bajo. Sus ritmos se centran en la música del Noroeste argentino y Bolivia, como los carnavalitos, bailecitos, huaynos y taquiraris, utilizando instrumentos autóctonos como sikus, zampoñas, quenas y charangos. Debutaron en el Festival de la Serenata de Cafayate de 1991, aunque tocan juntos desde muchos antes.

Los Tekis compartirán la noche con las bandas locales Divina Ciencia; Los Legueros; Uama; Smiley; La Sincopada; Sentimiento Gaucho; Atyla & Company; Brisa Rodríguez y Grupo Ironía.

La cuarta edición de esta fiesta se cerrará con La Trova Rosarina en escena. Este movimiento del rock argentino apareció a inicios de los años '80 en la ciudad argentina de Rosario. Musicalmente la trova rosarina fue importante porque se caracterizó por ser una fusión de varios géneros musicales, lo que llevó a que en el género hubieran canciones más cercanas al rock, otras al folklore argentino, tango, ritmos rioplatenses, canción de protesta, música ciudadana o pop melódico.

Junto a ellos, en la última noche se lucirán Alma Chamamecera, Damián Lemes; La Cumbancha Litoral; Tango y Resto Arte Fusión; Felipe Bon; Vsis; Dos Trovadores y La 440.