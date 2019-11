Boca borró a Riquelme del homenaje por la Intercontinental con el Real Madrid

La postura de Juan Román Riquelme generó desconcierto y bronca en el oficialismo. Como el ex volante se sumó a la lista que lidera Jorge Amor Ameal, el ídolo pasó a ser considerado ciudadano no grato en los pasillos de La Bombonera. Las denuncias de varios dirigentes relacionadas a un presunto pago mensual hacia el ex futbolista alimentaron la grieta que se agranda cada vez más con el paso del tiempo.

boca original.jpg La foto original

En este contexto, la entidad porteña, dirigida por el macrismo de la mano de Daniel Angelici y que ahora pretende reemplazarlo en ese puesto Christian Gribaudo, volvió a evidenciar las diferencias con Riquelme al publicar una imagen editada que homenajeó la hazaña de la Copa Intercontinental del 2000, cuando Boca dejó de rodillas a la potencia europea llamada Real Madrid.

“Se cumplen 19 años de una de las victorias más trascendentes de Boca a lo largo de su historia. Fue la que consiguió ante un Real Madrid plagado de estrellas en la final Intercontinental que se disputó en Tokio”, fue el mensaje que envió el club en su cuenta de Instagram, al pie de una foto en la que se ven a los protagonistas de la gesta festejando la victoria, sin la presencia de Riquelme, un truco digital, ya que en el retrato original Román se encuentra rodeado de Martín Palermo, Chicho Serna y el Pepe Basulado.

boca sin riquelme.jpg

“Aquel 28 de noviembre de 2000, en Japón, se escribió uno de los capítulos más importantes en la historia grande del club, tras vencer por 2-1 a Real Madrid ¡Campeones del mundo!”, concluye el posteo.

La iniciativa generó malestar entre los usuarios de Instagram y el repudio continuó en otras redes sociales como Twitter o Facebook.