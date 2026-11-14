Boca y Banfield jugarán este sábado 14 de noviembre desde las 19 en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, por una de las semifinales de la Copa Argentina. El ganador enfrentará a Platense en la definición del torneo. El encuentro se podrá ver por TyC Sports y TyC Sports Play.

El árbitro será Nazareno Arasa, mientras que Lucas Novelli estará a cargo del VAR. Boca buscará prolongar su buen momento antes de disputar la final de la Copa Sudamericana contra Atlético Mineiro. Banfield, en cambio, intentará dejar atrás una racha adversa y conseguir un lugar en la final.

Según la previa publicada por TyC Sports, Rodolfo Arruabarrena mantendría gran parte del equipo que venció a Defensa y Justicia, con la ausencia de Lautaro Blanco como principal novedad y dudas en el mediocampo. Santiago Ascacíbar podría dejar su lugar a Tomás Belmonte, mientras que Tomás Aranda aparece como otra alternativa.

Además, Adam Bareiro volverá a integrar el banco de suplentes después de más de seis meses sin actividad. En el ataque se perfilan Alan Velasco, Miguel Merentiel y Sebastián Villa.

Para llegar a esta instancia, Boca eliminó a Gimnasia de Chivilcoy, Sarmiento, Vélez y Racing. Banfield dejó en el camino a Real Pilar, San Martín de Tucumán, Ferrocarril Midland y Deportivo Riestra.

El equipo dirigido por Pedro Troglio llega con cuatro partidos sin victorias y apenas un triunfo en sus últimas 13 presentaciones. La semifinal le ofrece la oportunidad de cambiar ese presente y avanzar a la definición.

Las formaciones todavía no están confirmadas. El probable equipo de Boca es: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Malcom Braida; Leandro Paredes, Milton Delgado y Santiago Ascacíbar o Tomás Belmonte o Tomás Aranda; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Sebastián Villa.

La probable formación de Banfield: Diego Rodríguez; Ignacio Abraham, Nicolás Meriano, Santiago Daniele y Juan Luis Alfaro; Tomás Adoryan, Brandon Oviedo y Lautaro Gómez; David Zalazar, Adrián Balboa y Federico Medina.

El último enfrentamiento entre ambos fue en agosto de 2025, con triunfo de Boca por 2 a 0 en la Bombonera. También se cruzaron en la final de la Copa Diego Maradona, disputada en 2021, cuando el Xeneize se impuso por penales.