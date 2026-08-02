Boca necesita una victoria que le dé tranquilidad. Pese a conseguir la clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana, la actuación del jueves pasado ante O'Higgins en Chile dejó preocupación en el Xeneize, que arrastra dos derrotas al hilo: el 0-1 sufrido en Rancagua (aunque posteriormente ganó en penales) y el 0-3 a manos de Riestra en la fecha pasada.

Por eso, el equipo de Rodolfo Arruabarrena buscará un triunfo en su visita a Newell's en Rosario, por la tercera fecha del Torneo Clausura.

Del otro lado estará una Lepra que no arrancó mal el semestre: en la primera fecha venció 1-0 a Talleres en Rosario, aunque luego cayó por la mínima ante Independiente en Avellaneda. Ahora, buscará hacerse fuerte en el Coloso para volver a sumar de a tres.

El partido entre Newell's y Boca dará comienzo a las 17.00hs y se podrá ver en vivo por TNT Sports.

Fuente: TN / Olé