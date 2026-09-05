Boca visitará este sábado a Gimnasia de Mendoza por la octava fecha del Torneo Clausura, en un partido clave para seguir sumando posiciones en el campeonato local. El encuentro comenzará a las 16.30 en el estadio Víctor Legrotaglie y será televisado por ESPN Premium.

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena llega entonado después de conseguir dos resultados importantes. Primero venció de manera agónica a Lanús por el Clausura y luego eliminó a Vélez por penales en los octavos de final de la Copa Argentina.

Con 10 puntos, Boca se ubica en el octavo puesto de la Zona A, mientras que también pelea en la tabla anual, donde marcha cuarto con 40 unidades, a sólo 5 del puntero Independiente Rivadavia.

Gimnasia de Mendoza, uno de los animadores

Del otro lado estará un Gimnasia de Mendoza que protagonizó un gran comienzo en el Torneo Clausura. El equipo dirigido por Darío Franco ganó cinco de sus primeros siete partidos y se ubica segundo en la Zona A, por detrás de Instituto.

La buena campaña también le permitió alejarse de los puestos comprometidos con el descenso y comenzar a ilusionarse con la posibilidad de clasificar a la próxima Copa Sudamericana. En la tabla anual marcha en el puesto 12, con 34 puntos.

Sin embargo, el conjunto mendocino tendrá una baja sensible: Agustín Módica, goleador del campeonato con ocho tantos, no podrá jugar debido a una molestia muscular. Su lugar sería ocupado por Ignacio Sabatini.

Probables formaciones

Gimnasia de Mendoza: César Rigamonti; Luciano Paredes, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz, Matías Recalde; Tomás O’Connor, Fermín Antonini; Facundo Lencioni, Esteban Fernández, Luciano Cingolani; Ignacio Sabatini.

Boca: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Matías Satas; Camilo Rey Domenech, Williams Alarcón, Kevin Zenón; Carlos Palacios; Leonel Flores y Enner Valencia.