En el partido disputado en el estadio La Bombonera, el delantero Lucas Passerini abrió el marcador a los 11 minutos del complemento y Leandro Paredes, en contra, amplió la ventaja a los 17. El delantero Exequiel Zeballos descontó a los 20 minutos.

Con este resultado, el equipo de Claudio Úbeda recaló al séptimo puesto del Grupo A con 17 puntos y fue superado por Belgrano de Córdoba. En lo inmediato, Boca visitará a Barracas Central el próximo lunes 27 desde las 16 horas en el estadio Claudio Fabián Tapia por el partido pendiente de la fecha 12.

Por su parte, los de Ricardo Zielinski escalan a la cuarta posición con 18 puntos y, en la próxima fecha, recibirán a Tigre en el estadio Julio César Villagra con horario y día a confirmar.

En los primeros 15 minutos de juego, Boca y Belgrano de Córdoba estaban dando un intenso arranque de partido con ocasiones por ambos lados.

El primero que amenazó el arco rival fue el defensor Gabriel Compagnucci que, tras un rebote que dio el arquero Agustín Marchesín, remató alto y se erró la apertura de marcador para Belgrano.

Minutos después, el uruguayo Miguel Merentiel recibió la pelota centímetros delante de la medialuna del área de los cordobeses y remató recto, haciendo que el arquero Thiago Cardozo se quede estático y despeje la pelota.

Sin embargo, el partido se fue estancando y friccionando, yéndose 0-0 al entretiempo.

Ya en el complemento, a los 8 minutos, el árbitro Pablo Dóvalo recurrió al VAR y sancionó penal por un pisotón de Lautaro Di Lollo sobre Lucas Passerini dentro del área. El mismo Passerini transformó el penal en gol para abrir el marcador para Belgrano.

A los 17 minutos, tras un tiro libre de Lucas Zelarrayán desde el vértice derecho del área, la pelota cayó en el primer palo donde Lucas Passerini la volvió a meter al punto penal y el mediocampista Leandro Paredes se la llevó puesta, anotó en contra y aumentó la ventaja para el ´Pirata´.

El delantero Exequiel Zeballos descontó para Boca a los 20 minutos del complemento. Tras una gran habilitación del uruguayo Miguel Merentiel sobre la derecha, el delantero Zeballos sacó un zapatazo cruzado y recortó distancias en el marcador.

-Síntesis-

. Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol - Grupo A - Fecha 14

. Boca Juniors - Belgrano de Córdoba

. Estadio: La Bombonera, Capital Federal.

. Árbitro: Pablo Dóvalo.

. VAR: Fernando Espinoza.

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Ayrton Costa, Lautaro Di Lollo, Lautaro Blanco; Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios, Brian Aguirre; Milton Giménez y Miguel Merentiel. DT: Claudio Úbeda.

Belgrano de Córdoba: Thiago Cardozo; Gabriel Compagnucci, Leonardo Morales, Lisandro López, Alexis Maldonado; Adrían Spörle, Rodrigo Saravia, Francisco González Metilli, Lucas Zelarrayán; Nicolás Fernández y Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.

Goles en el segundo tiempo: 11m. Lucas Passerini (B); 17m. Leandro Paredes en contra (B); 20m. Exequiel Zeballos (BJ).

Cambios en el segundo tiempo: 19m. Exequiel Zeballos por Brian Aguirre (BJ); 29m. Julián Mavilla por Nicolás Fernández (B), Gerónimo Heredia por Gabriel Compagnucci (B); 37m. Ramiro Hernández por Lucas Zelarrayán (B); 44m. Ander Herrera por Rodrigo Battaglia (BJ), Kevin Zenón por Carlos Palacios (BJ) y Ulises Sánchez por Francisco González Metilli (B).

