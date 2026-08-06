Boca confirmó en sus redes sociales la llegada del ecuatoriano de 36 años, Enner Valencia, al país para convertirse en el cuarto refuerzo de este mercado de pases.

El "Xeneize" brindó detalles del cronograma que seguirá el delantero para terminar de concretar el fichaje, al informar que aterrizará en la tarde de este viernes en la Argentina y el sábado se hará la revisión médica necesaria; de no haber ningún inconveniente, Valencia firmará con el club.

El club de la Ribera cerró al excapitán de la selección ecuatoriana por 18 meses o un año con opción de renovar por otro más. De esta manera, se suma al uruguayo Leandro Lozano, y los colombianos Sebastián Villa y Álvaro Montero.

Enner llega con el pase en su poder debido a que terminó contrato con Pachuca de México a fines de junio de este año, quedando como agente libre.

Desde el equipo de la Ribera iniciaron gestiones con el delantero debido a un pedido especial de su director técnico, Arruabarrena, quien exigió traer a un delantero experimentado que supla el lugar de Adam Bareiro, quien sufre una discopatía lumbar y un proceso de arrastre físico tras un doble desgarro previo, lo que lo mantiene marginado de las canchas por tiempo indeterminado.

El paraguayo quedó descartado de los compromisos clave por la Copa Sudamericana y el certamen local. Su evolución se monitorea semana a semana para definir si finalmente requiere pasar por el quirófano.

Sin embargo, más allá de su vigencia tras disputar los cuatro partidos del Mundial 2026 con la "Tri", la lupa en Valencia, se posó de inmediato en su historial médico reciente.

Una revisión de sus bajas por lesión desde la temporada 2020/21 hasta la actualidad revela 15 episodios físicos que sumaron más de 300 días fuera de las canchas.

La cuestión es que, según supo NA, allegados al club le enviaron mensajes al presidente de Boca, Juan Román Riquelme: "A Enner, cuando lo exigen, se lesiona", pero los informes que recibieron en la entidad de la Ribera marcaron otra cosa, aseguraron fuentes.

Las 3 luces amarillas del informe médico

La lesión muscular reciente: su última baja (muslo, entre fines de 2025 y principios de 2026) requirió casi 3 meses de recuperación y lo marginó de 7 encuentros.

Reincidencia muscular: las afecciones en los muslos, tobillos y flexores de la cadera han sido constantes en los últimos cuatro años de su carrera.

El factor rodilla: en la temporada 22/23 acumuló lesiones articulares (menisco y rodilla) que requirieron tratamientos específicos.

Fuente: NA