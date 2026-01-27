Boca Juniors tiene todo cerrado para sumar a los dos refuerzos en las próximas horas. Tras la revisión médica de Ángel Romero, el Xeneize confirmó el acuerdo con Santiago Ascacíbar. El capitán de Estudiantes de La Plata se hará los exámenes correspondientes y luego firmará su contrato por cuatro años.

El mediocampista ofensivo Ángel Romero dio el paso decisivo y ya se realizó la revisión médica que lo convertirá oficialmente en nuevo jugador de Boca.

El jugador paraguayo llegó al país en las últimas horas y completó los estudios en el centro médico Genea, paso previo a la firma de su contrato con el club de La Ribera, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

El atacante arriba en condición de libre tras su salida de Corinthians, donde fue una pieza habitual durante la temporada 2025 y acumuló más de 50 partidos oficiales. En Boca firmará un vínculo por un año, con opción de extenderlo por otra temporada y se transformará así en el primer refuerzo del ciclo 2026.

Antes de viajar, Romero ya había dejado en claro su entusiasmo por el desafío: “Viniendo el llamado de Román, seduce mucho jugar en Boca”, reconoció el futbolista paraguayo, que también reveló que Juan Román Riquelme se comunicó primero con su hermano Óscar, quien ya tuvo un paso por el club. “Estuve en un club muy popular y llego a uno de los más grandes del mundo”, agregó.

A los 33 años, Romero buscará ponerse rápidamente a punto desde lo físico, luego de haber estado casi un mes sin competencia, mientras que, además, tiene un objetivo claro en el horizonte: volver a ser considerado por Gustavo Alfaro para la selección de Paraguay de cara al Mundial 2026: “Hablé con Alfaro antes de tomar la decisión. Siempre está el contacto”.

Ascacibar confirmado

“Santiago Ascacibar se realizará los estudios médicos correspondientes y, de no surgir inconvenientes, se convertirá en jugador de Boca”, informó el club por intermedio de la cuenta Esto es Boca que utilizan para dar noticias oficiales de las negociaciones en cada mercado. Dentro de la negociación, de la que por ahora no fueron informadas cifras oficiales, se incluyó el préstamo por un año de Brian Aguirre al Pincha.

Luego de su debut oficial en 2016 con la camiseta pincharrata, Ascacibar fue vendido al Stuttgart de Alemania en su segunda temporada como jugador profesional. Allí permaneció tres años, incluido el último en la segunda división tras el descenso de categoría. Permaneció en suelo germano para vestir la camiseta del Hertha Berlín desde 2020 hasta 2022, año en que fue transferido al Cremonese de Italia previo a su retorno al León en 2023.

El Rusito registra en su palmarés personal un total de cinco títulos, todos obtenidos con la camiseta de Estudiantes: Copa Argentina 2023, Copa de la Liga y Trofeo de Campeones 2024, Clausura 2025 y Trofeo de Campeones 2025. Además, disputó los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. La particularidad es que además de haber sido líder futbolístico y capitán del Sub 20 en el Sudamericano y Mundial de 2017, fue dirigido por Claudio Úbeda, su nuevo entrenador en Boca. En la Selección Mayor llegó a disputar un puñado de encuentros a fines de 2018, justo cuando Lionel Scaloni tomó el mando.