Los goles para el conjunto xeneize los convirtieron Exequiel Zeballos, a los 4 minutos del segundo tiempo, y Miguel Merentiel de penal, a los 52’ del mismo periodo, mientras que Edwin Cetré había igualado el duelo a los 14’ complemento.

En tanto, Gabriel Neves se fue expulsado a los 43 minutos de la segunda parte por una infracción sobre Ander Herrera y dejó al ‘Pincha’ con diez jugadores para el tramo final del encuentro.

Con este resultado, el elenco dirigido por Claudio Úbeda alcanzó la cima de la Zona A del campeonato local con 23 puntos, mismos que Barracas Central, y llegará con confianza al Superclásico del próximo domingo ante River en La Bombonera desde las 16:00.

Además, los de La Ribera consiguieron un triunfo clave en sus aspiraciones de clasificar a la próxima edición de la Copa Libertadores. Con seis unidades restantes en juego, ocupan la segunda posición de la tabla anual.

Por su parte, los comandados por Eduardo Domínguez quedaron en la quinta plaza del Grupo A con 21 puntos y cortaron una racha de cinco partidos sin conocer la derrota en el certamen. Ahora, visitarán a Tigre el domingo 9 de noviembre a partir de las 21:30.

La primera parte del encuentro comenzó con pocas emociones y llegadas por parte de ambos equipos hasta que, a los 47 minutos, Exequiel Zeballos recibió una infracción dentro del área por parte de Facundo Rodríguez y el árbitro Leandro Rey Hilfer no dudó en sancionar la pena máxima.

No obstante, el joven delantero fue el encargado de ejecutar el disparo desde los doce pasos, pero el balón se estrelló en palo derecho del arquero Fernando Muslera, quien se había arrojado al sector izquierdo.

Por otro lado, el complemento comenzó de manera frenética con un tiro en el travesaño por parte de Tiago Palacios.

A los 4’, Zeballos tuvo en sus pies la oportunidad de redimirse tras fallar el penal y no perdonó. El santiagueño recibió un pase filtrado de Milton Giménez y sacó un zurdazo cruzado para abrir el marcador.

Sin embargo, diez minutos más tarde apareció Edwin Cetré para poner las tablas en el resultado desde el punto penal. Tras una falta del arquero de Boca, Agustín Marchesin, sobre Cristian Medina, el atacante colombiano picó la pelota en su ejecución empató el encuentro.

En uno de los mejores momentos del elenco platense en el cotejo, Gabriel Neves cometió una fuerte infracción sobre el mediocampista xeneize Ander Herrera y el encargado de impartir justicia, a instancias de VAR, le mostró la tarjeta roja.

Sobre el final se desató la polémica luego de que el juez principal sancionara la pena máxima para el cuadro azul y oro luego de una presunta falta sobre el propio volante español. El encargado de cobrar el remate fue Miguel Merentiel y el uruguayo sentenció el resultado.

Síntesis de Estudiantes de La Plata – Boca por la decimocuarta fecha de la Zona A del Torneo Clausura:

Torneo Clausura 2025

Zona A – Fecha 14

Estudiantes de La Plata 1 – 2 Boca Juniors

Estadio: Jorge Luis Hirschi, La Plata.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

VAR: Ariel Penel.

Estudiantes LP: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Mikel Amondarain, Santiago Ascacibar, Cristian Medina; Edwin Cetré, Tiago Palacios y Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Tomás Belmonte, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

.

Goles en el segundo tiempo: 04m Exequiel Zeballos (B); 14m Edwin Cetré (E); 52m Miguel Merentiel (B)

.

Cambios en el segundo tiempo: 16m Luis Advíncula por Juan Barinaga (B); 19m Gabriel Neves por Mikel Amondarain (E); 19m Eric Meza por Eric Meza (E); 23m Ander Herrera por Carlos Palacios (B); 23m Malcom Braida por Milton Giménez (B); 44m Fabricio Pérez por Tiago Palacios (E); 45m Joaquín Tobio Burgos por Cristian Medina (E); 45m Ezequiel Piovi por Edwin Cetré (E); 45m Kevin Zenon por Exequiel Zeballos (B).

.

Incidencias en el segundo tiempo: 43m Gabriel Neves expulsado (E).