Boca Juniors debutará este domingo 25 de enero en el Torneo Apertura 2026, cuando reciba a Deportivo Riestra desde las 18.30 en el estadio Alberto J. Armando, La Bombonera, por la primera fecha del certamen de la Liga Profesional. El encuentro contará con el arbitraje de Sebastián Zunino.

El conjunto xeneize afrontará su estreno oficial de la temporada tras una pretemporada en la que disputó dos amistosos: empató sin goles ante Millonarios de Colombia y venció 2 a 1 a Olimpia de Paraguay. Sin refuerzos confirmados, el equipo dirigido por Claudio Úbeda mantendrá una base similar a la del cierre de 2025, aunque presentará variantes en ofensiva debido a ausencias por lesión.

Boca, con cambios en ataque

Para este compromiso, el entrenador no contará con Miguel Merentiel, Edinson Cavani ni Milton Giménez. Ante este panorama, Lucas Janson se perfilará como el centrodelantero titular, acompañado por Exequiel Zeballos y Alan Velasco, quienes dejaron buenas sensaciones en los encuentros de preparación.

El probable once de Boca estará conformado por Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Ander Herrera; Exequiel Zeballos, Lucas Janson y Alan Velasco.

Riestra buscará hacer historia

Por su parte, Deportivo Riestra llegará al debut con el objetivo de conseguir su primer triunfo ante Boca en el historial. El equipo dirigido por Gustavo Benítez completó una exigente pretemporada y afrontará un año histórico, ya que además del torneo local disputará por primera vez la Copa Sudamericana.

El posible equipo del Malevo formará con Ignacio Arce; Facundo Miño, Cristian Paz, Miguel Barbieri; Nicolás Sansotre o Mariano Bracamonte, Nicolás Watson, Pedro Ramírez o Yonatan Goitía, Antony Alonso; Jonathan Herrera y Nicolás Benegas.

Hora, TV y árbitros

El partido se jugará a las 18.30 y será televisado en vivo por TNT Sports. El árbitro principal será Sebastián Zunino, acompañado por Juan Pablo Belatti y Erik Grünmann como asistentes. En el VAR estarán Ariel Penel y Javier Delbarba.