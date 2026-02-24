El duelo, que se pondrá en marcha a las 21.15, se disputará en el estadio Padre Martearena de Salta. El arbitraje estará a cargo de Facundo Tello y se podrá ver por TyC Sports.

Posibles formaciones:

Boca Juniors: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Tomás Belmonte, Milton Delgado, Williams Alarcón; Ángel Romero, Adam Bareiro y Lucas Janson. DT: Claudio Úbeda.

Gimnasia de Chivilcoy: Nicolás Dormisch; Alexis Zarate, Franco Flores, Valentín Robatto, Martín Gallo; Ramiro Medina, Ezequiel Bassi, Gonzalo Martínez, Franco Cáseres; Marcos Salvaggio, Patricio Ferreira. DT: Alberto Salvaggio.



La historia de Gimnasia de Chivilcoy:

Será la noche más esperada de su historia al debutar en la Copa Argentina frente a Boca este martes, en un partido que corona una temporada marcada por el ascenso y la consolidación en la tercera categoría del fútbol nacional. La entidad bonaerense tiene 109 años de vida y 39 títulos locales. Su gesta más reciente comenzó el 9 de febrero de 2025, cuando Gimnasia de Chivilcoy alcanzó el ascenso al Torneo Federal A tras vencer por 2-1 a Deportivo Graneros de Tucumán en la final del Torneo Regional Federal Amateur, celebrada en el estadio Juan Pablo Francia de Sportivo Belgrano de San Francisco. Los goles determinantes fueron convertidos por Germán Sosa y Marcos Salvaggio, este último hijo del entrenador Alberto Salvaggio. En su primera temporada en el Federal A, encabezó su grupo en la ronda inicial y consiguió la tercera posición en la segunda fase. Este rendimiento le permitió convertirse en el miembro número 331 de la era moderna de la Copa Argentina y en el único debutante de la edición.

La expectativa por este encuentro histórico, que había quedado sellada en el sorteo del 10 de diciembre de 2025, movilizó tanto al plantel como a la comunidad de Chivilcoy. Al conocerse el resultado, los jugadores celebraron con efusividad en la sede social del club, conscientes de estar a las puertas del que consideran el partido más significativo en más de un siglo de existencia.

Entre los jugadores que conforman el plantel destacan Franco Cáseres, mediocampista ofensivo con paso por Quilmes y simpatizante de Boca, que vivirá un duelo especial por enfrentarse al club de sus afectos; y Marcos Salvaggio, el goleador del equipo e hijo del técnico. El espíritu que anima a este grupo se resume en la declaración institucional: “Un hecho histórico para nuestra institución, nuestros colores y toda la gente que jamás dejó de soñar. Vamos a disfrutarlo, vivirlo y representarlo como lo que es: el partido más importante de nuestra historia”.