Boca venció con muchísima autoridad por 2-0 al Atlético Mineiro de Brasil y se quedó con el título en la Copa Sudamericana, para cortar con la sequía de 18 años sin consagraciones a nivel internacional.

Los goles del “Xeneize” los hicieron el mediocampista Santiago Ascacíbar y el delantero Miguel Merentiel, uno en cada tiempo.

De esta manera, el “Xeneize” se quedó con el triunfo que le permitió convertirse en el equipo más ganador en la historia de la Copa Sudamericana con tres conquistas (la había ganado en 2004 y 2005) y además cortar con la sequía de 18 años sin títulos internacionales.

La última vez que había ganado un torneo de este tipo fue en la Recopa Sudamericana 2008, cuando superó a Arsenal de Sarandí.

La síntesis del partido

Copa Sudamericana

Final

Boca (Arg) 2 – 0 Atlético Mineiro (Bra)

Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez

Arbitro: Andrés Matonte (Uruguay).

VAR: Antonio García (Uru)

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda, Miguel Merentiel y Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Atlético Mineiro: Everson; Natanael, Ruan Tressoldi, Vitor Fernández, Renan Lodi; Kevin Castaño, Mamady Cissé, Fred, Kaua Pacini; Bernard, Tomas Cuello. DT: Eduardo Domínguez.

Gol en el primer tiempo: 16m. Santiago Ascacíbar (B)

Gol en el segundo tiempo: 3m. Miguel Merentiel (B)

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Cambios en el segundo tiempo: 1m. Angelo Preciado por Natanael, Igor Gomes por Mamady Cissé y Thiago Borbas por Kaua Pascini (A), 13m. Tomás Belmonte por Leandro Paredes (B), 19m. Enner Valencia por Miguel Merentiel y Alan Velasco por Tomás Aranda (B), 32m. Rodrigo Battaglia por Santiago Ascacíbar y Leonel Flores por Sebastián Villa (B), 33m. Gustavo Scarpa por Renan Lodi (A) y 38m. Mateo Cassierra por Kevin Castaño (A).

Fuente: NA