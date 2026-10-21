Boca Juniors logró una importante victoria en su visita a Brasil al derrotar a Vasco da Gama por 3-1, resultado que le permitió imponerse por un global de 3-2 y avanzar a la final de la Copa Sudamericana. El encuentro, que mantuvo la incertidumbre hasta los minutos finales, consolidó la clasificación del conjunto argentino.

El desarrollo del partido tuvo momentos de alta intensidad, especialmente en el complemento. A los 55 minutos, se produjo el ingreso de Leandro Paredes en reemplazo de Rodrigo Battaglia. El mediocampista, quien llegaba con dudas por una lesión, fue determinante en el tramo final del juego.

A los 65 minutos, el local logró descontar a través de un derechazo de volea de José Luis Rodríguez, aprovechando una merma física en el conjunto visitante. Pese a los intentos de Vasco da Gama, que buscó la igualdad con remates de Bruno Duarte, Alan Lescano y Brenner Marlos, la defensa de Boca Juniors logró sostener el resultado.

La sentencia definitiva llegó a los 87 minutos. Leandro Paredes ejecutó un potente remate desde más de 30 metros que, tras ser despejado a medias por el arquero Léo Jardim, terminó ingresando en el arco para sellar el 3-1 definitivo. Sobre los 94 minutos, el dueño de casa tuvo una última oportunidad mediante una pelota parada, pero el cabezazo final se fue desviado.